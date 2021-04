Albania: rapporto centro studi sloveno su elezioni parlamentari, "cittadini pronti al cambiamento"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli elettori albanesi sarebbero pronti a sostituire l’attuale premier e leader del Partito socialista Edi Rama, da otto anni alla guida del governo. Lo ha reso noto in un rapporto l’Istituto internazionale per il Medio Oriente e i Balcani sloveno (Ifimes), che ha analizzato la situazione politica in Albania in vista delle elezioni parlamentari del 25 aprile. I dati sono ripotati nell’ampia analisi intitolata "Elezioni 2021 in Albania: cittadini contro la mafia", in cui sono presentati sondaggi d’opinione dai quali è emerso che la popolazione è pronta ad un cambio di passo nel governo. Tra le caratteristiche dell’attuale esecutivo in carica, sgradite ai cittadini, nominate nell’analisi appaiono "la pratica del riciclaggio di denaro, l’instabilità finanziaria, il boom del crimine organizzato e del narcotraffico, la corruzione sistematica delle istituzioni di governo e la politica anti-Kosovo". Secondo l’Ifimes "attraverso le loro azioni criminali, Edi Rama e i singoli leader politici albanesi sono sono diventati un "sinonimo di crimine nei circoli internazionali", mentre l’opposizione albanese avrebbe agito positivamente per la costruzione di uno Stato e il presidente Ilir Meta ha contribuito a garantire stabilità e pace. "Dopo i cambiamenti democratici in Nord Macedonia, la sconfitta di Milo Dukanovic e del Partito democratico dei socialisti in Montenegro, la sconfitta del regime di Hashim Thaci in Kosovo e del regime di Bojko Borisov in Bulgaria, l'ondata di cambiamenti politici sta arrivando anche in Albania. I sondaggi dell'opinione pubblica mostrano che la maggioranza dei cittadini albanesi sono contrari all'establishment politico esistente", ha concluso il rapporto. (segue) (Alt)