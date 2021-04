Kosovo: capo ufficio collegamento Grecia, sostegno a integrazione Ue ma posizione su indipendenza non cambia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia sostiene il Kosovo nella liberalizzazione dei visti in Unione europea e nei processi di integrazione, ma la sua posizione verso l'indipendenza di Pristina "resta invariata". Lo ha detto il capo dell'ufficio di collegamento della Grecia in Kosovo, Chryssoula Aliferi, ripresa dai media kosovari. Aliferi ha sottolineato che la Grecia sostiene il consolidamento della pace, della democrazia, della stabilità, della sicurezza, dello sviluppo economico e dello Stato di diritto nella regione dei Balcani occidentali. "In questo contesto, la Grecia è stata una forte sostenitrice della prospettiva europea per tutti i partner dei Balcani occidentali, compresa Pristina, e del dialogo tra Pristina e Belgrado, facilitato dall'Ue", ha aggiunto. Aliferi ha parlato anche dell'invito che il ministero degli Esteri greco ha inviato al ministro degli Esteri del Kosovo Donika Gervalla per una visita ufficiale, sottolineando che la data sarà fissata tempestivamente. (segue) (Alt)