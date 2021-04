Kosovo: capo ufficio collegamento Grecia, sostegno a integrazione Ue ma posizione su indipendenza non cambia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri kosovara Donika Gervalla ha ricevuto un invito a recarsi in visita in Grecia, anche se ancora non vi è una data ufficiale per tale missione. E' quanto ha riferito oggi il ministero degli Esteri di Pristina. Il ministero kosovaro ha fatto sapere che Pristina è impegnata al rafforzamento della cooperazione con Atene, allo scopo finale di far cambiare la posizione della Grecia sul riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo. "Inoltre stiamo lavorando per rafforzare i rapporti bilaterali nei campi dell'economia, della cultura, ma anche in altre aree importanti per entrambi i Paesi", fanno sapere dal ministero degli Esteri kosovaro. Il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, ha ricevuto nei giorni scorsi a Pristina la direttrice dell'ufficio di riferimento della Grecia, Chryssuola Aliferi. Come riferisce un comunicato stampa dell'esecutivo kosovaro, Kurti ha sottolineato la necessità di approfondire le relazioni bilaterali fra Pristina e Atene, chiedendo alla Grecia di "aggiungersi al blocco di Paesi che riconoscono il Kosovo". (segue) (Alt)