Kosovo: Biden invia lettera di congratulazioni a omologa Osmani, "nostri Paesi condividono valori comuni" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche l'ambasciatore degli Stati Uniti in Kosovo Philip Kosnett ha sottolineato la necessità che il Kosovo proseguea nel dialogo con la Serbia. In una intervista rilasciata nei giorni scorsi all'emittente "Klan Kosova", Kosnett ha discusso le priorità del governo di Pristina, compreso il dialogo con la Serbia e l'approccio alla pandemia di Covid-19. Kosnett ha affermato che mentre il Kosovo come Paese sovrano ha il diritto di introdurre misure di reciprocità nei confronti di altre nazioni, non sarebbe una mossa costruttiva se decidesse di imporre tali misure alla Serbia in questo momento. "Il governo ha anche affermato che desidera avere un approccio attento allo sviluppo della strategia di dialogo, che desidera parlare con i partner internazionali, nonché con le parti interessate nel Paese e redigere un approccio attento e inclusivo. Penso che questo abbia senso. Quindi ci deve essere una differenza tra ciò a cui il governo del Kosovo afferma di avere diritto e il fatto che lo farà immediatamente", ha spiegato. (segue) (Alt)