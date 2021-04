Ue: Bce, banche hanno inasprito regole per emissione prestiti alle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre del 2021, le banche dell'Eurozona hanno inasprito le regole per l'emissione dei prestiti alle imprese e hanno assunto linee guida più severe anche per i successivi tre mesi. È quanto comunicato dalla Banca centrale europea (Bce), secondo cui tale dinamica “riflette l'incertezza” degli istituti di credito dell'area dell'euro per le “conseguenze economiche della terza ondata” della pandemia di Covid-19 e per “l'andamento della campagna di vaccinazione” nell'Ue. Inoltre, la Bce informa che, nell'Eurozona, la domanda di prestiti per imprese è diminuita nei primi tre mesi dell'anno. Le aziende dei settori dell'economia particolarmente colpiti dalla crisi del coronavirus hanno rinviato gli investimenti. Le società hanno, infatti, utilizzato riserve di liquidità esistenti o hanno beneficiato di aiuti di Stato, in particolare le piccole e medie imprese. (Geb)