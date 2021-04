Balcani: stampa kosovara, "non paper" dannoso per ripresa negoziati fra Pristina e Belgrado (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha detto di "non essere a conoscenza" di proposte relative ad una nuova divisione della Bosnia Erzegovina. Vucic ha precisato di non essere in grado di "condannare o lodare qualcosa" di cui non ha avuto visione. L'atteggiamento della Serbia nei confronti della Bosnia Erzegovina, ha infine ribadito Vucic, è di rispetto per l'integrità del Paese ma anche per la sovranità istituzionale delle sue due entità. I Paesi dei Balcani occidentali hanno un futuro "solo come società multietniche e multi confessionali" e tracciare nuovi confini "è un percorso pericoloso" secondo quanto dichiarato dal ministro tedesco per gli Affari europei, Michael Roth. "La riconciliazione regionale e la cooperazione sono le chiavi per la pace, la democrazia e la prosperità. Disegnare nuove frontiere è un percorso pericoloso", ha scritto Roth su Twitter. Nella giornata del 13 aprile il portavoce della Commissione Ue Peter Stano ha dichiarato che la posizione di Bruxelles sui Balcani occidentali e sui confini in quella regione è "molto chiara" e non c'è nulla da modificare. Stano ha affermato di non essere a conoscenza di un "non paper" sull'argomento e ha suggerito di rivolgere qualsiasi domanda in merito ai partner sloveni, che secondo il sito "Politicki.ba" avrebbero inviato il documento, o al Consiglio europeo, che lo avrebbe ricevuto. Il portavoce ha tuttavia precisato che la posizione dell'Ue sui Balcani occidentali e sui confini all'interno della regione è molto chiara. "Non c'è niente che debba essere cambiato. Dobbiamo lavorare per la cooperazione regionale, la riconciliazione, questa è l'idea e questa è la logica del processo di adesione. (Dobbiamo) cercare di risolvere tutti i problemi che possono esserci tra i Paesi in un processo che non entri in aree pericolose e si attenga al diritto dell'Ue e ai principi dell'Ue", ha detto Stano. (Alt)