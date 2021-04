Omicidio Sacchi: iniziano esami imputati, giovedì parla Anastasiya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iniziano oggi, in corte d'assise a Roma dove si sta celebrando il processo per l'omicidio di Luca Sacchi, gli esami dei 5 imputati. Il calendario prevede nell'udienza odierna l'esame di Armando De Propris, uscito dal carcere e ai domiciliari da 3 settimane, accusato di essere il possessore della pistola illegalmente detenuta che il figlio Marcello, anche lui imputato, ha dato a Valerio Del Grosso. Con quell'arma, la sera del 23 ottobre 2019, Del Grosso, invece di consegnare la droga a Giovanni Princi, ha tentato la rapina uccidendo Luca Sacchi davanti al pub Jhon Cabot nel quartiere Colli Albani a Roma. Imputati nel processo anche Mario Pirino che, quella sera ha aiutato Del Grosso, e Anastasiya Kylemnyk, fidanzata di Luca che nel processo, oltre ad essere parte civile, risponde anche della compravendita di droga. Sarà lei, giovedi prossimo, rispondendo alle domande del pm Giulia Guccione, a ricostruire nel suo esame i contorni della vicenda e il contesto in cui l'omicidio è maturato. (Rer)