Georgia: deputato Akhvlediani firma accordo mediato da presidente Consiglio europeo Michel

- Armaz Akhvlediani, deputato del Parlamento georgiano, ha firmato l'accordo mediato dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel per la risoluzione della crisi politica in Georgia. “Sta iniziando una nuova fase della lotta, che è garantita dall'Unione europea e dagli Stati Uniti”, ha detto Akhvlediani parlando ai giornalisti dopo la firma dell'accordo presso la sede della rappresentanza Ue a Tbilisi. Akhvlediani ha aggiunto di essere "sicuro che Georgia europea, il partito di cui ero membro quando sono stato eletto deputato, si unirà a questa nuova iniziativa oggi o domani". "Perché non c'è alternativa. La garanzia di questo sono l'Unione europea e gli Stati Uniti", ha affermato. L’accordo mediato dall'Ue per risolvere la crisi politica nel Paese caucasico è stato siglato ieri tra il governo di Tbilisi e alcuni dei principali partiti di opposizione della Georgia. L'ambasciatore dell'Ue in Georgia, Carl Hartzell, ha invitato tutti i membri eletti del Parlamento georgiano a firmare l'accordo presso l'ufficio della delegazione Ue nella giornata di oggi. (segue) (Res)