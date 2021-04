Russia-Repubblica Ceca: Putin non ha intenzione di tenere negoziati con la leadership ceca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, sullo sfondo dell'aggravamento delle relazioni con la Repubblica Ceca, non ha intenzione di tenere negoziati con la leadership del Paese. Lo ha annunciato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "Non ci sono piani del genere", ha dichiarato il portavoce del Cremlino "Noi, ovviamente, consideriamo il comportamento di Praga assolutamente infondato, distruttivo dal punto di vista delle relazioni bilaterali. Riteniamo che una linea simile di Praga sia priva di buon senso. Sembrano tentativi di mostrarsi imprevedibili ed aggressivi per i compagni di oltre oceano", ha dichiarato il rappresentante del Cremlino. (Rum)