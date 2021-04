Ue: Commissione, multa per 48 milioni di euro totali a compagnie ferroviarie Obb, Db e Sncb

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha multato le compagnie ferroviarie Osterreichische Bundesbahnen (Obb), Deutsche Bahn (Db) e Societe Nationale des Chemins de fer belges / Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (Sncb) per un totale di 48 milioni di euro per violazione delle norme antitrust dell'Unione europea. Le società hanno partecipato a un cartello di assegnazione dei clienti, che riguardava i servizi di trasporto merci ferroviario transfrontaliero su blocktrains lungo i corridoi ferroviari chiave nell'Ue. Le tre società hanno ammesso il loro coinvolgimento nel cartello e hanno accettato di risolvere il caso. "La concorrenza leale è importante per fornire ai clienti la migliore offerta quando si utilizza un trasporto sostenibile. Un cartello tra operatori chiave che offrono servizi di trasporto merci su rotaia lungo i corridoi ferroviari essenziali in tutta l'Ue va fondamentalmente contro questo obiettivo. La decisione odierna invia un chiaro segnale che questo tipo di comportamento collusivo non è accettabile", ha dichiarato la vice presidente della Commissione europea, Margrethe Vestager. (segue) (Beb)