Ue: Commissione, multa per 48 milioni di euro totali a compagnie ferroviarie Obb, Db e Sncb (2)

- L'infrazione ha riguardato i servizi di trasporto merci ferroviario transfrontaliero nell'Ue forniti da Obb, Db e Sncb secondo il modello di condivisione delle merci e effettuati in "blocktrain", ovvero treni merci che spediscono merci da un sito, come il sito di produzione del venditore delle merci trasportate a un altro sito, ad esempio un magazzino, senza essere divisi o fermati per strada. Nell'ambito del modello di freight sharing, che è un modello di contratto previsto dal diritto ferroviario internazionale, le società ferroviarie che effettuano servizi ferroviari transfrontalieri forniscono ai clienti un prezzo complessivo unico per il servizio richiesto da un unico contratto multilaterale. L'indagine della Commissione ha rivelato che le tre società ferroviarie si sono coordinate scambiandosi informazioni collusive sulle richieste dei clienti di offerte competitive e si sono scambiate quotazioni più elevate per tutelare le rispettive attività. Le società hanno quindi partecipato a un sistema di assegnazione dei clienti, vietato dalle regole di concorrenza dell'Ue. La condotta anticoncorrenziale è durata dall'8 dicembre 2008 al 30 aprile 2014, con la partecipazione della Sncb dal 15 novembre 2011 e solo per i trasporti di Obb, Db e Sncb. Il cartello riguardava i settori del trasporto di merci convenzionali, ad eccezione dei trasporti automobilistici. (segue) (Beb)