Ue: Commissione, multa per 48 milioni di euro totali a compagnie ferroviarie Obb, Db e Sncb (3)

- Nel fissare il livello delle ammende, la Commissione ha tenuto conto, in particolare, del valore delle vendite conseguito dai partecipanti al cartello per i servizi in questione nell'Ue nel 2013, l'ultimo anno intero di infrazione, della natura grave dell'infrazione, l'ambito geografico e la durata della partecipazione di ciascuna impresa all'infrazione. La sanzione per Deutsche Bahn Ag è stata aumentata del 50 per cento poiché in precedenza era stata ritenuta responsabile per un altro cartello ed è stata quindi considerata recidiva. In base alla comunicazione sulla cooperazione del 2006 della Commissione: Obb ha ricevuto la piena immunità, evitando così un'ammenda complessiva di circa 37 milioni di euro. La Db e la Sncb hanno beneficiato di una riduzione delle ammende per aver collaborato con la Commissione durante l'indagine. La riduzione riflette la tempistica della cooperazione e la misura in cui le prove fornite hanno aiutato la Commissione a dimostrare l'esistenza del cartello in cui erano coinvolti. Inoltre, la Commissione ha applicato una riduzione del 10 per cento sulle ammende inflitte in considerazione del loro riconoscimento della loro partecipazione al cartello e della loro responsabilità al riguardo. Le ammende sono quindi di 270 mila euro per Sncb e 48.324 mila euro per Db. (Beb)