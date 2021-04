Covid: Fapi, aiutare Pmi per generare occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riaprire l'Italia in sicurezza "aiutando le imprese a riprendere a lavorare e a generare nuova occupazione". Lo dichiara in una nota il presidente nazionale della Federazione autonoma piccole imprese (api), Gino Sciotto. "Al Governo chiediamo, nel prossimo dl imprese, la proroga della moratoria su scadenze fiscali e contributi nonché misure per la concessione di liquidità a tasso zero. La ripresa economica è possibile solo con provvedimenti di sostegno a favore delle piccole e medie imprese", conclude. (Rin)