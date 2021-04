Georgia: Borrell, accordo tra leader è traguardo politico importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha accolto "con favore l'accordo raggiunto dai leader politici in Georgia ieri. Un traguardo politico importante". Su Twitter, Borrell ha chiesto "a tutti i parlamentari di iscriversi, unirsi al Parlamento e lavorare con determinazione per attuare l'accordo mediato dall'Ue per i cittadini della Georgia e relazioni più profonde Ue-Georgia". (segue) (Beb)