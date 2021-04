India: vaccinazioni, oltre 127 milioni di dosi somministrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In India sono state somministrate a oggi 127.129.113 dosi di vaccini contro il coronavirus, di cui 3.276.555 nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il bollettino odierno del ministero della Sanità. Tra gli operatori sanitari 9.170.717 hanno ricevuto la prima dose e 5.767.657 la seconda. Tra gli altri lavoratori esposti al rischio di contagio 11.432.732 hanno ricevuto la prima e 5.686.608 la seconda. Alle persone con più di 60 anni sono andate 46.682.963 prime dosi e 4.704.601 richiami; a quelle con più di 45 anni 42.372.769 prime dosi e 1.311.066 richiami. Il 59 per cento delle dosi inoculate si concentra in otto Stati: Maharashtra, Rajasthan, Uttar Pradesh, Gujarat, Bengala Occidentale, Karnataka, Madhya Pradesh e Kerala. Nelle ultime settimane, contestualmente all’aggravarsi della situazione epidemiologica, c’è stata un’accelerazione. Tuttavia, non è più stato raggiunto il record del 5 aprile di 4,3 milioni di dosi somministrate in un giorno. Contestualmente c’è stato un rallentamento delle esportazioni di vaccini, confermato dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) relativamente all’iniziativa Covax. L’India, da Paese esportatore di vaccini (quasi 60 milioni di dosi fornite a 73 Paesi e al personale sanitario dell’Onu secondo gli ultimi dati ufficiali pubblicati, aggiornati al 17 marzo), sta cercando di incrementare la produzione e anche l’importazione di prodotti stranieri, oltre che di materie prime. (segue) (Inn)