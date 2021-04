India: vaccinazioni, oltre 127 milioni di dosi somministrate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mese prossimo prenderà il via quella che il governo ha definito la terza fase, volta a “liberalizzare i prezzi dei vaccini e ad aumentare la copertura”. Il piano prevede che i produttori forniscano il 50 per cento delle loro dosi mensili al governo centrale indiano e il restante 50 per cento ai governi statali sul mercato aperto, con prezzi definiti in anticipo. È attraverso questo canale che potranno essere vaccinati tutti i soggetti di età superiore ai 18 anni mentre la vaccinazione delle altre categorie finora individuate proseguirà come prima. Tutte le somministrazioni, comunque, dovranno rispettare gli stessi protocolli. La divisione tra i due canali di distribuzione si applicherà a tutti i vaccini prodotti in India. Per quelli importati da altri Paesi e pronti all’uso sarà consentita la distribuzione nel canale di mercato. Nuova Delhi distribuirà i prodotti agli Stati tenendo conto di criteri di trasmissione dell’infezione, ma anche della velocità e dello spreco nella somministrazione. (segue) (Inn)