India: vaccinazioni, oltre 127 milioni di dosi somministrate (4)

- Il governo, nelle sue ultime linee guida, ha chiesto agli Stati e ai Territori dell’Unione di rafforzare il protocollo “test-tracciamento-trattamento” e di velocizzare le vaccinazioni. Inoltre, ha chiesto di ridurre lo spreco di dosi, con l’obiettivo di contenerlo sotto l’uno per cento. Infine, ha sollecitato un maggior coinvolgimento degli ospedali privati, che finora hanno somministrato meno del 20 per cento delle dosi. Nella campagna sono coinvolti diecimila centri di vaccinazione pubblici e 20 mila privati. Nei primi i cittadini possono essere vaccinati gratuitamente mentre nei secondi devono pagare 250 rupie (2,82 euro) a dose (150 per il vaccino e cento per le spese operative). Il governo ha autorizzato gli ospedali a somministrare i vaccini sette giorni su sette e 24 ore su 24 mentre prima era stata prevista una distribuzione in sessioni in quattro giorni alla settimana per ridurre i contraccolpi sui programmi di vaccinazione ordinari. Le prenotazioni si effettuano sulla piattaforma digitale Co-Win, che fornisce informazioni in tempo reale e serve anche per il monitoraggio dei destinatari dei vaccini. Pune, nel Maharashtra, è l’hub nazionale, da dove i vaccini anti-Covid vengono trasportati verso altri 60 snodi. (segue) (Inn)