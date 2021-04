Repubblica Centrafricana: Unhcr, più di 2 mila persone in fuga verso il Ciad nell'ultima settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I combattimenti nel nord della Repubblica Centrafricana si sono riaccesi a causa di una ribellione armata a seguito delle elezioni contestate di dicembre, causando lo sfollamento di centinaia di migliaia di persone all'interno del Paese e attraverso i confini negli Stati vicini. L'afflusso è notevolmente rallentato dalla metà di marzo, dopo che le forze governative e i loro alleati avevano ripreso il controllo della maggior parte delle roccaforti ribelli. Ciò ha permesso a 37 mila ex sfollati interni di tornare nelle loro aree di origine, che ora hanno bisogno di aiuto per ricostruire le loro vite. Il Ciad attualmente ospita quasi 11 mila dei 117 mila rifugiati centrafricani totali che sono fuggiti anche nel vicino Camerun, nella Repubblica democratica del Congo e nella Repubblica del Congo a seguito delle violenze post-elettorali che hanno inoltre causato lo sfollamento di 164 mila persone all'interno del Paese. La crisi umanitaria della Repubblica Centrafricana è una delle operazioni dell'Unhcr più sottofinanziate a livello globale, con solo il 12 per cento del fabbisogno di 164,7 milioni di dollari attualmente soddisfatto nonostante l'entità del numero degli sfollati. Quasi un terzo della popolazione del Paese è ora sfollato dopo un decennio di instabilità. (Res)