Trasporto aereo: Enac, nel 2020 traffico passeggeri in calo del 72,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il trasporto aereo è stato fortemente impattato dalla crisi pandemica nel 2020, che ne ha causato una forte contrazione: sono 52.759.724 i passeggeri transitati negli aeroporti italiani nel 220 (tra traffico nazionale e internazionale), con un decremento su base annuale del 72,5 per cento. Stando al relativo comunicato stampa il traffico nazionale, con i suoi 25 milioni di passeggeri, ha registrato una diminuzione più moderata del 61,1 per cento, rispetto al 78,3 dell’internazionale. Si conferma al primo posto l’aeroporto di Roma Fiumicino, seguito da Milano Malpensa che è invece in testa per il trasporto cargo. La graduatoria complessiva dei collegamenti nazionali e internazionali di linea e charter vede al primo posto la compagnia Ryanair, seguita da Alitalia e da EasyJet Europe. Alitalia, invece, si consolida come prima compagnia per il traffico nazionale. (Rin)