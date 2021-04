Covid: Garavini (Iv), finita epoca degli annunci all'ultimo minuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa l'epoca degli "annunci dati all'ultimo e delle regioni in ordine sparso". Lo ha detto la senatrice Laura Garavini, vicepresidente commissione Esteri e vicecapogruppo vicaria di Italia Viva-Psi, intervenendo a un dibattito con l'associazione italo-tedesca di Brema "Benvenuti-Italia" "Con le decisioni sulle nuove riaperture graduali, con date certe e comunicate in anticipo, il Paese cambia passo - ha spiegato -. In questo modo si rende possibile una vera ripartenza. Grazie all'incremento delle dosi di vaccino somministrate quotidianamente e alla previsione di un pass specifico per spostarsi tra regioni e in Europa, possiamo inoltre tornare alla mobilità. Tutte misure che confermano quanto sia stato positivo aver premuto per un cambio di esecutivo. Come Italia Viva, siamo sempre più orgogliosi della scelta fatta".(com)