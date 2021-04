Brexit: Johnson farà "tutto il necessario" per terminare barriere tra Gran Bretagna e Irlanda del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson ha promesso di "farla finita" con le "ridicole barriere" al commercio interno tra Gran Bretagna e Irlanda del Nord, affermando che farà "tutto il necessario" perché queste, create dall'accordo sulla Brexit siglato con Bruxelles, non costituiscano più un ostacolo. Il primo ministro irlandese Micheal Martin ha risposto invece affermando che il protocollo nordirlandese non sarebbe un pericolo alla posizione costituzionale dell'Irlanda del Nord all'interno del Regno Unito. I due leader hanno parlato in un documentario realizzato da "Bbc Norther Ireland" in occasione del centenario della creazione della nazione, che sarà trasmesso questa sera. Nel documentario, Johnson afferma che il suo governo starebbe provando a "limare" le asperità del protocollo nordirlandese, e mette in guardia circa il fatto che il suo governo prenderà "tutte le decisioni necessarie" per assicurare l'unità della nazione con Londra nel caso l'Unione europea continuerà a insistere "nel suo essere dogmatica" in materie quali "la fornitura di rose britanniche, terriccio e salsicce verso l'Irlanda del Nord". (segue) (Rel)