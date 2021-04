Romania: tasso disoccupazione in crescita al 5 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Romania è salito al 5 per cento lo scorso anno, dal 3,9 per cento dell'anno precedente, e il livello più alto (17,3 per cento) è stato registrato tra i giovani (15-24 anni). Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Ins) della Romania con un comunicato. Per genere, il divario tra i due tassi di disoccupazione è stato di 0,6 punti percentuali (5,3 per cento per gli uomini rispetto al 4,7 per cento per le donne) e per area di residenza di 1,4 punti percentuali (5,8 per cento nelle aree rurali rispetto al 4,4 per cento nelle aree urbane le zone). "La disoccupazione ha colpito in misura maggiore i diplomati dell'istruzione inferiore e media, per i quali il tasso di disoccupazione era rispettivamente dell'8,1 e del 5,1 per cento. Il tasso di disoccupazione era solo del 2,2 per cento per le persone con istruzione superiore", si legge nel comunicato. Nel 2020, la popolazione attiva della Romania era di 8.973.000 milioni di persone, di cui 8.521.000 milioni erano occupati e 452 mila erano disoccupati. (Rob)