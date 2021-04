Trasporto aereo: Giovannini, auspichiamo una ripresa con campagna vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tornare a viaggiare in piena sicurezza non è solo un auspicio, ma un obiettivo di ripresa verso il quale devono convergere tutte le categorie interessate: la crisi pandemica ha reso evidente la fragilità del nostro sistema economico e in particolare quei settori in cui la ripresa è legata all’aumento della mobilità, messa in crisi dalle restrizioni sanitarie. Così il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, commentando i dati pubblicati dall’Enac sul traffico nel 2020. “L’auspicio è che campagna vaccinale e comportamenti responsabili possano comportare una ripresa degli spostamenti in aereo e dei flussi turistici in vista della stagione estiva: il governo è al lavoro non solo per riportare i settori colpiti dalla crisi alla normale attività ma per individuare, attraverso l’analisi dei possibili scenari, soluzioni in grado di produrre tassi di crescita elevati e sostenibili nel lungo periodo per rendere il Paese resiliente”, ha detto. (Rin)