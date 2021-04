Lombardia: protesta del M5s in aula, depositata mozione urgente contro ripristino vitalizio a Formigoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento Cinque Stelle, durante i lavori dell'aula a Palazzo Pirelli ha protestato contro la decisione, presa da una commissione del Senato, di ripristinare il vitalizio all'ex presidente di Regione Lombardia, Roberto Formigoni. I consiglieri pentastellati hanno mostrato dei cartelli che recitavano "Basta dané ai condannati", "ai lombardi meno sanità, al Celeste soldi in quantità" e "meno ristori più vitalizi... con la Lega". "Chiediamo - ha dichiarato a margine il capogruppo del M5s Massimo De Rosa - che sia riservato a Formigoni lo stesso trattamento a livello parlamentare dal centrodestra come è stato fatto a livello regionale, dove è stata sospesa la sua retribuzione e i suoi vitalizi. A livello parlamentare hanno deciso di coprirlo e fornirgli questo sostentamento. Persone corrotte che hanno speculato sulla sanità che sono condannate in via definitiva non possono ricevere questo premio, soprattutto in un momento come questo dove c'è una crisi economica spaventosa. È vergognoso, sono le perle del centrodestra". In merito è stata depositata, da parte del M5s, una mozione urgente in Consiglio regionale che chiede "che ci sia un impegno da parte di Regione Lombardia a far sì che anche a livello parlamentare non sia riconosciuto il vitalizio a Formigoni", ha concluso De Rosa. (Rem)