Rifiuti: Fd'I-Lega-FI Municipio VI, individuare nuovo sito per isola ecologica Corcolle

- "Giovedì 22 si terrà la seduta del Consiglio dove si discuterà la mozione presentata congiuntamente dalle forze del centro destra per individuare un nuovo sito per l’isola ecologica afferente il territorio di Corcolle". Lo dichiarano in una nota congiunta Fd'I, Lega e FI del Municipio VI. "L’individuazione dell’area - aggiunge - è avvenuta senza ascoltare il parere dei comitati di quartiere, e senza tener conto della logistica, selezionando un’area in pieno centro abitato, tra via Ripatransone e via Petriolo. È evidente il nocumento che i cittadini ne riceveranno in termini di traffico di mezzi pesanti e rumori continui, per questo motivo il centro destra unito è sceso in piazza accanto ai cittadini per raccogliere le firme, è ora che la maggioranza grillina ascolti i cittadini sulle questioni che incidono profondamente sulle loro vite, le stesse vite che in quanto eletti dai cittadini, siamo chiamati a tutelare primariamente con il nostro operato".(Com)