Usa-Italia: a Los Angeles la presentazione del film d’animazione “Trash”

In occasione dell'Earth Day 2021 e nell'anno della partnership Regno Unito-Italia per la 26esima Conferenza delle Parti sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite (Cop26), l'Istituto italiano di cultura di Los Angeles, insieme al ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, presenta il film d'animazione "Trash", diretto da Luca Della Grotta e Francesco Dafano. Lo rende noto la Farnesina. L'evento, in programma dal 22 al 24 aprile, è organizzato in collaborazione con Al One srl, Britweek Los Angeles, The Lab Mag e Laboratory Arts Collective. Accompagnato da un esclusivo video di presentazione dei due registi, "Trash" affronta il tema attuale e universale del riciclaggio dei rifiuti e di come i comportamenti responsabili di ognuno possono fare la differenza. Si tratta di un film d'avventura che combina intrattenimento ed educazione. "Trash", i cui protagonisti sono un gruppo di oggetti abbandonati, si rivolge al pubblico giovane ma non solo, con un messaggio positivo sul riciclaggio e sulle seconde possibilità. La visione del film sarà affiancata da una mostra virtuale accessibile dal 22 aprile al 30 maggio 2021 e composta da oltre 200 opere, tra cui disegni, storyboard e una selezione di materiale video che illustra le fasi creative di un film d'animazione in 3D. Infine, l'esperienza digitale si completa con il videogioco educativo Trash and the Magic Pyramid, che insegna all'utente l'abitudine di dividere sistematicamente i rifiuti domestici seguendo le corrette regole di riciclaggio.