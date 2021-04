Russia-Usa: Cremlino, ambasciatori torneranno al proprio posto dopo le consultazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra Russia e Stati Uniti sono ora al loro punto più basso ma, dopo le consultazioni, gli ambasciatori di entrambi i Paesi potranno riprendere i loro compiti. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov. L'ambasciatore degli Stati Uniti in Russia, John Sullivan, sta partendo per Washington per consultazioni, l'omologo Anatoly Antonov è già da tempo a Mosca, ma ancora non è nota la data orientativa del suo rientro negli Usa. "Il ritorno degli ambasciatori dopo le consultazioni è giustificato dall'opportunità. Vediamo che ora le relazioni sono al loro punto più basso. Se si presenta l'opportunità gli ambasciatori torneranno e inizieranno, probabilmente, a svolgere i loro compiti", ha dichiarato Peskov. (Rum)