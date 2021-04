India: coronavirus, Rahul Gandhi positivo e con sintomi lievi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rahul Gandhi, fgura di spicco del Congresso nazionale indiano (Inc), principale partito di opposizione in India, è risultato positivo al coronavirus. Il politico lo ha reso noto sul suo profilo Twitter, aggiungendo di avere “lievi sintomi” ed esortando le persone con cui è stato in contatto nei giorni scorsi a seguire i protocolli previsti. Ieri è stato ricoverato per Covid-19 all’All India Institute Of Medical Science (Aiims) di Nuova Delhi l’ex primo ministro del Congresso Manmohan Singh, 88 anni. Il ministro della Sanità, Harsh Vardhan, ha riferito che le sue condizioni sono “stabili” e che gli viene assicurata la migliore assistenza possibile. Il premier, Narendra Modi, gli ha inviato gli auguri di pronta guarigione, così come altri esponenti politici. (Inn)