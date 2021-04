Trasporti: M5s Lazio, utilizzare treni a idrogeno anche per linea Cassino-Avezzano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Portare avanti la rivoluzione green nel Lazio, utilizzando sempre di più treni puliti a idrogeno sulla rete ferroviaria della Regione". Questo l'obiettivo della mozione presentata dal consigliere regionale e capogruppo del M5s Lazio Loreto Marcelli e da Devid Porrello consigliere M5s e vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, per chiedere l'inserimento della tratta ferroviaria Cassino-Avezzano nella lista delle tratte potenzialmente suscettibili di conversione alla trazione ferroviaria a idrogeno. "Il Tavolo di Coordinamento e confronto per la sperimentazione dell'idrogeno in ambito ferroviario – afferma Loreto Marcelli – che è stato istituito presso la Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, ha inserito nella lista delle linee suscettibili di riconversione alla trazione ferroviaria a idrogeno, la tratta Terni-Rieti-L'Aquila-Sulmona. Proprio perché ha caratteristiche del tutto simili, riteniamo utile che il Presidente della Regione interloquisca con il Tavolo di Coordinamento, affinché anche la Cassino-Avezzano, sia presa in considerazione". (segue) (Com)