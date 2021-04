Grillo: Tinagli (Pd), sue parole inaccettabili e vergognose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la vicesegretaria del Partito democratico, Irene Tinagli, "le parole di Grillo sono inaccettabili e vergognose. Solidarietà alla ragazza, alla famiglia e alle vittime di ogni violenza. Non importa quando denunciate, cosa avevate fatto o indossato - continua l'esponente del Pd su Twitter -, non siete né complici né colpevoli. La politica deve sempre affermare questo principio". Tinagli si riferisce al video postato ieri sui social in cui il garante del Movimento cinque stelle, Beppe Grillo, ha difeso il figlio Ciro dall'accusa di stupro. (Rin)