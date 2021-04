Ue: Eurostat, esportate 32,7 milioni tonnellate rifiuti nel 2020, Turchia prima destinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni dell'Unione europea di rifiuti verso Paesi extra Ue nel 2020 hanno raggiunto le 32,7 milioni di tonnellate, con un aumento di tre quarti (+75 per cento) dal 2004. Al contrario, le importazioni di rifiuti da Paesi extra Ue sono diminuite del 10 per cento dal 2004, pari a 16 milioni di tonnellate nel 2020. Lo si apprende da Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Ue. La Turchia è la principale destinazione per i rifiuti esportati dall'Ue, con un volume di circa 13,7 milioni di tonnellate nel 2020, più del triplo rispetto al 2004. La seconda destinazione è stata l'India, che ha ricevuto quasi 2,9 milioni di tonnellate di rifiuti dal Ue nel 2020, seguita da Regno Unito (1,8 milioni di tonnellate), Svizzera (1,6 milioni di tonnellate), Norvegia (1,5 milioni di tonnellate), Indonesia e Pakistan (entrambi 1,4 milioni di tonnellate). Negli ultimi anni, il Pakistan è notevolmente cresciuto come destinatario dei rifiuti dell'Ue, con volumi aumentati da 0,1 milioni di tonnellate nel 2004 a 1,4 milioni di tonnellate nel 2020. In netto contrasto, le esportazioni di rifiuti dell'Ue in Cina sono diminuite da un picco di 10,1 milioni di tonnellate nel 2009 a 0,6 milioni di tonnellate nel 2020. (segue) (Beb)