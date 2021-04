Ue: Eurostat, esportate 32,7 milioni tonnellate rifiuti nel 2020, Turchia prima destinazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2020, le esportazioni di rifiuti di metalli ferrosi, ferro e acciaio, dall'Ue sono state pari a 17,4 milioni di tonnellate, rappresentando oltre la metà (53 per cento) di tutte le esportazioni di rifiuti. La destinazione principale era la Turchia: con 11,8 milioni di tonnellate, la Turchia ha ricevuto più di due terzi (68 per cento) dei rifiuti di metalli ferrosi esportati dall'Ue. Inoltre, l'Ue ha importato 4,1 milioni di tonnellate di rifiuti metallici ferrosi, di cui quasi un terzo (32 per cento) proveniente dal Regno Unito. Sebbene a un livello molto più basso, dall'Ue sono state esportate anche notevoli quantità di rifiuti di carta. I 6,1 milioni di tonnellate esportate rappresentavano quasi un quinto (19 per cento) delle esportazioni di rifiuti dell'Ue nel 2020. Di questi, 1,6 milioni di tonnellate (26 per cento) erano destinati all'India, 1,2 milioni di tonnellate (20 per cento) all'Indonesia e 0,9 milioni di tonnellate (15 per cento) per la Turchia. C'erano anche 2,2 milioni di tonnellate di rifiuti di carta importati nell'Ue, con la quantità maggiore (0,9 milioni di tonnellate, o il 41 per cento) proveniente dal Regno Unito. (Beb)