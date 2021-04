Roma: rapinatore ciclista assalta farmacia a Tor Bella Monaca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rapinatore ciclista in via Amico Aspertini in zona Tor Bella Monaca a Roma. Ieri pomeriggio alle 17 circa, un uomo con il volto coperto, è arrivato in bicicletta davanti alla farmacia della zona e, una volta entrato, impugnando una pistola, ha minacciato i dipendenti facendosi consegnare circa 200 euro prima si uscire e allontanarsi in sella alla bicicletta. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia di Stato. (Rer)