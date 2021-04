Roma: banda di 3 minorenni aggredisce e rapina 20enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre minorenni hanno aggredito e rapinato un 20enne ieri pomeriggio a Roma. L'allarme sulle bande di ragazzini violenti lanciato dalla procura minorile di Roma e che ha portato ad istituire un tavolo tecnico in prefettura, ha visto ieri il verificarsi di un nuovo episodio alle 18.40 circa in via Val d'Ala. Il 20enne ha chiamato la polizia raccontando di essere stato aggredito, picchiato e rapinato del portafogli e dello zaino. Del caso se ne stanno occupando gli agenti del commissariato di Fidene. Il ragazzo è stato portato in ospedale all'Umberto I. (Rer)