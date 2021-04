Migranti: Unicef e Save the Children, conclusi primi 4 mesi programma congiunto in frontiera in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi tre mesi e mezzo del 2021 (fino al 16 aprile), sono giunti sulle coste italiane più di 8.520 migranti e rifugiati, di cui 1196, il 14 per cento, minori stranieri non accompagnati. Lo riferisce un comunicato stampa congiunto di Unicef e Save the Children. Lampedusa e Ventimiglia rappresentano le due frontiere opposte di un sistema di accoglienza e protezione per minorenni – non accompagnati o con i loro familiari – in cui si registrano ancora evidenti sfide. Il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef), e Save the Children, da dicembre 2020 uniscono le proprie forze per dare una risposta immediata ai bisogni essenziali di bambini e adolescenti, delle loro famiglie e delle donne sole in arrivo e in transito. Tra gli interventi: primo soccorso psicologico, informazioni sui loro diritti, nonché sui servizi e sulle opportunità disponibili, una valutazione tempestiva delle potenziali vulnerabilità e problemi di protezione specifici, tra cui quelli connessi alla violenza di genere, e con la distribuzione di kit contenenti materiali utili per il viaggio e l'igiene personale. Secondo quanto si legge nel comunicato, tra dicembre e marzo a Ventimiglia sono stati assistiti 72 nuclei familiari con 116 bambini a carico e raggiunti oltre 169 minori non accompagnati, tra cui sei ragazze, a Lampedusa 59 famiglie con 130 bambini, di cui 52 bambine, 181 donne e 404 minori stranieri non accompagnati, di cui almeno 33 ragazze. Le giovani sono esposte a rischi specifici, in quanto non sempre identificate come minori da parte delle autorità predisposte e per la difficoltà nell'accesso a informazioni e servizi dedicati. Questo a causa delle particolari modalità con cui le minori viaggiano, spesso aggregandosi a famiglie o accompagnatori adulti e in virtù del fatto che molte non dichiarano la loro minore età, anche perché obbligate, o vittime di tratta. (segue) (Com)