Covid: Fontana su pass vaccinale, strumenti per far ripartire turismo sono benvenuti

- “Ci si deve lavorare, perché ci sono tantissimi problemi che si riferiscono soprattutto al rispetto della privacy. Io sono convinto che ogni mezzo e ogni strumento che consenta anche e soprattutto nei confronti dell’estero la possibilità per i turisti che provengono da altri Paesi di accedere al nostro possa essere sicuramente un vantaggio”. Lo ha detto a Buongiorno su Sky Tg24 il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, parlando del pass vaccinale. “Anche in questo caso valutiamo come si deve fare e i tempi per farlo. Tutto ciò che ci consente di ripartire con il turismo è benvenuto”, ha concluso Fontana. (Rem)