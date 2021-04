Filippine-Cina: Duterte, schiererò navi militari nel Mar Cinese Meridionale per difendere risorse petrolifere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Filippine sono pronte a schierare navi militari nel Mar Cinese Meridionale “se si tratta di difendere le risorse petrolifere”. Lo ha dichiarato il presidente Rodrigo Duterte, cambiando registro rispetto alle ultime uscite pubbliche sullo scontro in corso con la Cina dallo scorso 7 marzo, quando oltre 200 pescherecci cinesi si sono ancorati al largo dell’atollo di Whitsun Reef in un’area la cui sovranità è rivendicata da Manila. Nonostante le proteste formali del governo filippino, alcune imbarcazioni della Repubblica popolare restano in zona. “Non sono molto interessato alla pesca. Non credo ci siano abbastanza pesci per litigare. Ma se si tratterà di sfruttare qualsiasi cosa si trovi nei fondali del Mar Cinese Meridionale, il nostro petrolio, a quel punto invierò le mie navi militari per affermare le nostre rivendicazioni”, ha dichiarato Duterte sottolineando tuttavia il proprio desiderio di “restare amico” di Pechino e di “condividere qualunque cosa”. Le affermazioni, riprese dal portale “Channel News Asia”, giungono mentre crescono le pressioni interne sul presidente filippino perché agisca con maggiore determinazione nei confronti della Cina. Nelle scorse ore su Facebook una pagina legata alle forze armate ha minacciato di non riconoscere più Duterte come comandante in capo se questi non denuncerà le attività cinesi. I vertici militari hanno preso ieri le distanze dal messaggio, ma le critiche nei confronti di Duterte per il suo atteggiamento morbido nei confronti di Pechino sono comunque numerose. La Cina rivendica la propria sovranità su quasi tutto il Mar Cinese Meridionale, il cui fondale è considerato ricco di risorse naturali. La posizione di Pechino è stata bocciata nel 2016 da un tribunale arbitrario sostenuto dalle Nazioni Unite, sentenza che tuttavia la Repubblica popolare non ha mai accettato. (Fim)