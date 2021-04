Def: Gaiotti (Bankitalia), ripresa nella seconda metà dell’anno è plausibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia l’attività economica ha risentito della nuova ondata dei contagi, anche nel primo trimestre: è comunque plausibile che nella seconda parte dell’anno si possa avere una ripresa significativa trainata da investimenti e consumi. Così Eugenio Gaiotti, capo del dipartimento di Economia e Statistica della Banca d’Italia, audito oggi dalle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. “Tuttavia, le prospettive rimangono fortemente condizionate dal successo delle campagne vaccinali e dall’avvio del Piano nazionale di ripresa e resilienza: garantire la riduzione dei contagi è una condizione indispensabile per sostenere l’economia”, ha spiegato, valutando come “realistico” il quadro tendenziale descritto dal Def. “Questo nonostante significativi rischi al ribasso connessi al quadro internazionale e all’andamento della pandemia: nel quadro programmatico, forniscono ulteriore impulso alla crescita il nuovo pacchetto di misure di sostegno, i cui dettagli saranno resi noti nei prossimi giorni, e il potenziamento del Pnrr”, ha detto. (Rin)