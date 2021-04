Def: Gaiotti (Bankitalia), rimane essenziale sostegno a famiglie e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’azione a sostegno di imprese e famiglie rimane essenziale, ma sarebbe opportuno introdurre elementi di selettività degli interventi per indirizzare le risorse finanziarie dove sono più necessarie. Così Eugenio Gaiotti, capo del dipartimento di Economia e Statistica della Banca d’Italia, audito oggi dalle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. “Per avere effetti sulla crescita che siano mantenuti nel tempo è necessario intervenire sul Pnrr per rafforzare non solo la domanda aggregata, ma anche le capacità produttive”, ha detto. (Rin)