Germania-Russia: Merkel esorta al dialogo con Mosca

- La cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha esortato a mantenere il dialogo con la Russia nel corso dell'intervento che ha tenuto in videoconferenza all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. In particolare, Merkel ha affermato: “In generale, abbiamo molti conflitti con la Russia, che purtroppo complicano le nostre relazioni”. Tuttavia, ha evidenziato la cancelliera, “dobbiamo parlarci, dobbiamo rimanere in dialogo”. (Geb)