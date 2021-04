Def: Gaiotti (Bankitalia), riportare debito su una traiettoria discendente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Def chiarisce che la riduzione del rapporto tra debito pubblico e Pil rimarrà la “bussola” della politica finanziaria del governo, e indica come per raggiungere l’obiettivo sia necessaria nel medio termine una correzione appropriata del saldo di bilancio. Così Eugenio Gaiotti, capo del dipartimento di Economia e Statistica della Banca d’Italia, audito oggi dalle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. “Si tratta di una valutazione condivisibile: il contributo della politica di bilancio resta fondamentale per contrastare gli effetti della pandemia, ma bisogna ricondurre peso del debito su una traiettoria discendente”, ha spiegato. (Rin)