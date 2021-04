Germania: chi è Annalena Baerbock, candidata dei Verdi alla guida del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Verdi, partito in ascesa nella politica tedesca e possibile ago della bilancia alle elezioni parlamentari del settembre prossimo, hanno scelto Annalena Baerbock come candidata cancelliera. Co-presidente dei Gruenen insieme a Robert Habeck, la quarantenne Baerbock ha una limitata esperienza politica ma può vantare già risultati importanti negli ultimi tre anni, da quando ha assunto la guida della formazione, nel 2018. I Verdi sono oggi dati al 21 per cento, in seconda posizione dietro la Cdu-Csu ma staccando nettamente i socialdemocratici della Spd e Alternativa per la Germania (Afd). Negli ultimi tre anni, sotto la guida del duo Baerbock-Habeck, i Gruenen governano in undici Laender e in molte municipalità della Germania, con la prospettiva di poter indicare il futuro cancelliere tedesco. Per queste ragioni la candidatura di Baerbock assume una notevole importanza. Nativa di Hannover, nella Bassa Sassonia, la leader dei Verdi unisce un curriculum di studi all’estero (alla prestigiosa London School of Economics) a una militanza politica iniziata nel 2005 nella stessa formazione di cui oggi è alla guida. Nel 2013 Baerbock è stata eletta per la prima volta al Bundestag, concentrandosi in particolare sui temi della politica europea. (segue) (Geb)