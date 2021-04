Germania: chi è Annalena Baerbock, candidata dei Verdi alla guida del Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il suo punto debole, a detta dei detrattori, è la mancanza di esperienza al governo: un limite che la candidata alla Cancelleria proverà a superare con un programma innovativo e al contempo equilibrato, per sfidare la Cdu-Csu e il suo modo di fare politica, considerato "inadeguato" alla realtà attuale e alle necessità della ripresa post Covid, ma anche e soprattutto nel contesto della transizione ecologica e verso un’economia sostenibile. Su queste tematiche i Verdi intendono rilanciare l’immagine del partito, mettendo insieme l’esigenza di tutelare l’ambiente con le preoccupazioni sociali e la visione degli industriali. Non mancano in questo senso le possibilità di un’intesa futura con le principali forze politiche per la formazione del governo tedesco: il posizionamento fortemente europeista dei Gruenen si allinea del resto con le nuove tendenze a Bruxelles e Francoforte, con un approccio meno rigido sulle politiche fiscali e una maggiore attenzione all’occupazione e agli investimenti. (Geb)