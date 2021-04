Albania: segretario della sezione del Pd a Kavaja ferito da colpo di arma da fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico albanese (Pd) della sezione di Kavaja, Bledar Okshtuni, è stato ferito da un colpo di arma da fuoco, mentre si trovava nelle sede locale del partito. Secondo quanto riferisce il portale d'informazione "Tirana Times", l'autore dell'attacco al segretario locale del principale partito dell'opposizione albanese avvenuto ieri sera è Ndricim Jonuzi, soprannominato "Tahiri", con precedenti penali in Italia ed in Albania. Secondo la polizia albanese, Jonuzi "è sospettato di essere entrato nell'ufficio elettorali di un partito politico dopo un conflitto per futili motivi, e di aver ferito alla gamba con un arma da fuoco il cittadino Okshtuni, che si trova ora all'ospedale di Durazzo sotto controllo medico". Il Partito democratico ha subito condannato l'episodio, evidenziando che è "politicamente motivato". Il leader del Pd Lulzim Basha ha dichiarato che a Kavaja è andato in scena "un tentativo di assassinio contro il Pd, contro l'Alleanza per il cambiamento, da parte di un primo ministro (Edi Rama) che sa di perdere domenica" alle elezioni parlamentari. (segue) (Alt)