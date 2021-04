Albania: segretario della sezione del Pd a Kavaja ferito da colpo di arma da fuoco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato deputato del Pd, Grida Duma, ha spiegato che Jonuzi, accompagnato da due persone con le uniformi della polizia, ha chiesto a Okshtuni di spostare la macchina prima di entrare nell'ufficio elettorale per sparargli. Secondo Duma, l'assalitore è anche un imprenditore che ha vinto delle gare d'appalto nel comune di Kavaja, guidato dal Partito socialista di Rama. Il presidente albanese Ilir Meta si è recato nell'ospedale di Durazzo a visitare la persona ferita, dichiarando a sua volta che il premier Rama non ha alcun rispetto per la Costituzione albanese e dovrebbe essere indagato dalla Procura speciale contro la criminalità organizzata e la corruzione (Spak). Anche il premier e leader dei socialisti Rama ha condannato l'episodio, definendolo "intollerabile" e osservando che gli autori devono essere incarcerati mentre "la politicizzazione di questo evento è negativa come l'evento stesso". "Ilir Meta deve cessare questa idiota campagna di tensione", ha affermato il premier albanese. (Alt)