Germania-Russia: Merkel, preoccupazione per salute Navalnyj

- Il governo tedesco è “estremamente preoccupato” per lo stato di salute dell'oppositore russo Aleksej Navalnyj e, con altri esecutivi, sta facendo “tutto il possibile” affinché riceva “cure adeguate”. È quanto affermato dalla cancelliera tedesca, Angela Merkel, nel corso dell'intervento in videoconferenza che ha tenuto all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Detenuto in sciopero della fame presso la colonia penale di Pokrov, Navalnyj è stato trasferito presso l'ospedale per prigionieri della regione di Vladimir a causa del peggioramento della sua salute. (Geb)