India: stampa, Johnson & Johnson ha chiesto autorizzazione per studio di fase 3 (2)

- Il governo ha accolto le raccomandazioni del Gruppo nazionale di esperti per l’amministrazione del vaccino Covid-19 (Negvac), che ha raccomandato di sostituire l’obbligo dello studio integrativo pre approvazione con quello di uno studio clinico post approvazione e con l’osservazione per una settimana dei primi cento destinatari dei vaccini stranieri autorizzati secondo la procedura accelerata. Attualmente i vaccini autorizzati per l’uso d’emergenza e utilizzati sono due: il Covaxin del produttore nazionale Bharat Biotech, approvato ancora in fase 3 di sperimentazione e basato sul virus inattivato, e il Covishield, come è stato chiamato il vaccino Oxford-AstraZeneca, prodotto dal Serum Institute of India (Sii), basato su vettori virali derivati da adenovirus. È stato autorizzato anche il vaccino russo Sputnik V, basato su vettori adenovirali. (segue) (Inn)