Imprese: al via domani le trasmissioni di Radio Confapi

- Inizieranno domattina le trasmissioni di Radio Confapi, la web radio della piccola e media industria privata che punta ad essere non solo uno strumento di informazione, ma anche un luogo di confronto sui principali temi di interesse della piccola e media industria privata e dell’intero sistema produttivo italiano. Stando al relativo comunicato stampa la programmazione della radio, accanto a uno specifico focus economico, affronterà i temi caldi della politica con ospiti provenienti dal mondo delle istituzioni e delle parti sociali: le Pmi saranno al centro dei vari format dedicati di volta in volta all’innovazione, all’Europa, ai mercati esteri, all’imprenditoria femminile. Un “faro puntato sulle sfide degli imprenditori che potranno raccontare le loro storie e la loro esperienza aperte anche agli scenari del futuro”. (segue) (Com)