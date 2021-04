Imprese: al via domani le trasmissioni di Radio Confapi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I programmi saranno intervallati da musica e dalle notizie della giornata e da altri servizi.“Radio Confapi vuole essere la voce delle donne e degli uomini che lavorano nelle imprese e che dalla nascita della Confederazione, più di 70 anni fa, hanno fatto dell’Italia la seconda potenza manifatturiera in Europa: vogliamo essere la voce di chi sta affrontando i venti della crisi, investendo i propri patrimoni, di chi è impegnato ogni giorno al fianco dei lavoratori, credendo nel futuro e nella crescita del nostro Paese”, ha commentato il presidente di Confapi, Maurizio Casasco. “Vogliamo far conoscere alle Istituzioni i nostri territori, le loro istanze e le possibili soluzioni ai loro problemi: vogliamo trasferire esperienza e conoscenza per continuare a essere la locomotiva del Paese e rafforzare il nostro ruolo sociale ed economico come sempre abbiamo fatto”, ha aggiunto. (segue) (Com)