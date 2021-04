Imprese: al via domani le trasmissioni di Radio Confapi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le trasmissioni di domani inizieranno alle 8 con il saluto dello stesso Casasco e, a seguire, con le interviste realizzate da Maria Latella ai ministri Luigi Di Maio (Esteri), Andrea Orlando (Lavoro), Mariastella Gelmini (Affari regionali) e Giancarlo Giorgetti (Mise). Alle 9:15 sarà la volta dell’intervista al professor Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell’Ema, l’Agenzia europea del farmaco (Ema). Nel pomeriggio alle 17:05 andranno in onda i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil: Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pier Paolo Bombardieri. Il primo giorno sarà ospite di Radio Confapi anche il campione olimpico di nuoto Gregorio Paltrinieri, con una sua intervista esclusiva. (Com)